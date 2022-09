Jorja Chalmers, la Saxo Girl de Roxy Music !

Trois ans plus tard, l’assistant de Bryan Ferry la découvre en train de jouer dans une boîte de nuit. Le lendemain, elle reçoit de sa part un message l’invitant à auditionner pour son groupe. Brian Ferry leader de Roxy Music qui fête ses 77 ans ce 26 septembre a vendu plus de 30 millions d’albums à travers le monde. C’est le début de son ascension. En 2011 elle intègre définitivement Roxy Music pour les tournées et devient aussi musicienne de session à plein temps. Depuis ils ne se sont plus quittés. Lorsque le groupe de Bryan Ferry est intronisé au Rock and Rooll Hall of Fame, il souligne la contribution de Jorja à Roxy Music.