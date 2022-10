Joris Kayembe (Charleroi) : "Notre saison ressemble un peu aux montagnes russes, on a parfois du mal à enchainer"

Le Standard a remporté le choc wallon (0-1) face à Charleroi grâce à un auto-but de Jackson Tchatchoua (45e+2). Les Liégeois se hissent à la 6e place (19 unités), les Carolos occupent le 10e rang (15).

"On a essayé, on a poussé, on s’est procuré des opportunités. On perd ce match, ça nous fait mal. On n’a pas eu de réussite. On en avait eu à Anderlecht, on en a eu moins ce soir. C’est frustrant. Le Standard ne méritait pas vraiment de gagner ce match, je pense qu’ils le savaient bien. On va essayer de relever la tête pour tenter de gagner les prochaines rencontres. On travaille bien, on montre des belles choses. Je suis sûr qu’on va aller engranger des victoires après cette défaite. Cette défaite fait encore plus mal vu que c’était un choc contre le Standard. On va apprendre", a précisé Joris Kayembe à notre micro.