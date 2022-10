Joris Degas, En attendant Saïgon, Musée de la Photo

En attendant Saïgon est un projet autour de l’identité. Joris Degas est né loin des origines de sa famille maternelle. Sa grand-mère a quitté le Vietnam à l’approche de la trentaine. Sa mère, née à Saïgon, a été déracinée très jeune. Le temps brouille l’image réelle ou fantasmée du pays originel. L’attente retarde la rencontre avec la ville souche qui a sombré dans le passé. Saïgon n’existe plus. Le nom a disparu. Le fantasme de la ville est alimenté par les récits de la grand-mère, la charge d’un objet souvenir et la présence d’images qui entretiennent avec l’ici et l’ailleurs des relations ambiguës.