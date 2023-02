Jorgenson remporte la troisième étape du Tour d’Oman au sommet de Jabal Haat, Vansevenant deuxième

Deuxième arrivée au sommet au Tour d’Oman. Après la victoire de Jesus Herrada au sommet de Qurayyat dimanche, c’est Matteo Jorgenson qui s’est imposé à Jabal Haat sur la troisième étape, ce lundi.

Sur un parcours tout plat avec comme juge de paix une montée de 4,6 km à 7,7% et un dernier kilomètre et demi à plus de 10%, les puncheurs avaient un joli terrain de jeu sur cette troisième étape.

Le tempo est élevé dès le pied de la montée finale et ils ne sont plus qu’une dizaine à pouvoir prétendre à la victoire dans cette troisième étape. Rein Taaramäe est le premier à tenter sa chance mais le coureur d’Intermarché-Wanty-Circus est contré par Matteo Jorgenson.

Le coureur de la Movistar est très puissant et crée un bel écart. L’Américain est le plus costaud et s’impose. Mauri Vansevenant fait un bel effort et termine deuxième, devant Geoffrey Bouchard. Cian Uijtdebroeks est également dans le bon coup et termine cinquième.

Jorgenson est le nouveau leader du classement général, six secondes devant Vansevenant. Maxim Van Gils est cinquième à 15 secondes.