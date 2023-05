Jordi Meeus remporte en costaud le Circuit de Wallonie, marqué par un accident de la route

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) a remporté la 57e édition du Circuit de Wallonie, disputée entre Charleroi et Mont-sur-Marchienne, jeudi. Une édition marquée par un accident de la route impliquant trois motos de la course.

Alors qu’il restait encore plus de 80 kilomètres à parcourir, un accident a eu lieu à Montignies Saint-Christophe, près de Beaumont. Selon nos informations, une moto de la police a foncé à toute allure dans deux motos de signaleurs qui étaient à l’arrêt. De nombreuses ambulances, dont celles de la course, sont intervenues pour prendre en charge les blessés. La course a logiquement été neutralisée, le temps d’évacuer les victimes et de sécuriser le parcours.

Après 1h30 (!) d’arrêt, la course a pu repartir mais a été raccourcie d’une trentaine de kilomètres. Les organisateurs ont en effet décidé de faire l’impasse sur les Lacs de l’Eau d’Heure. Les coureurs ne devront également effectuer qu’un circuit local de 10,8 km au lieu de trois.

La course s’est ensuite animée avec de nombreuses attaques à l’avant qui ont provoqué des cassures dans le peloton. Tout est finalement rentré dans l’ordre et comme attendu, la victoire s’est jouée lors d’un sprint massif à Mont-sur-Marchienne qui a vu la victoire de Jordi Meeus. Le sprinteur belge s’est montré le plus véloce et a devancé Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) et Timo Kielich (Alpecin-Fenix). Il s’agit de sa première victoire de la saison.

Le coureur de 24 ans succède au palmarès à l’Italien Andrea Pasqualon, qui s’était imposé en 2022 devant Axel Zingle et Philippe Gilbert.