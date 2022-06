Jordi Meeus, 2e des championnats de Belgique : "Perdre de quelques centimètres, c’est évidemment très frustrant"

Jordi Meeus a dû attendre quelques instants avant d'entendre le cruel verdict. Après analyse de la photo-finish, il doit s'incliner face à Tim Merlier qui devient champion de Belgique. Une situation décevante pour le jeune sprinteur belge comme il l'a expliqué à Jérôme Helguers : "C’est une grande déception. Perdre de quelques centimètres, c’est évidemment très frustrant".

Une course compliquée pour le coureur de Bora Hansgrohe qui ne possédait que Cian Uijtdebroeks comme équipier : "Personnellement ça a été une course difficile parce que je n’avais qu’un équipier. Il y avait beaucoup de gros blocs. Il y a eu un groupe de 15 qui s’est détaché dans lequel je n’ai pas pu aller. Je suis revenu à la fin dans le bon groupe quand presque tout le monde est revenu. C’était une course un peu bizarre. Comme j’ai dit, il y avait de grands blocs qui ont mis un homme devant mais qui n’étaient quand même pas contents avec la situation. De mon côté, avec un seul équipier je ne pouvais pas peser sur la course".

Déjà deuxième sur la 5e étape du Critérium du Dauphiné derrière Wout van Aert, Meeus confirme sa bonne forme mais cela n'enlèvera pas la déception de terminer deuxième de ces championnats de Belgique : "Je pense que ce n’est pas scandaleux d’échouer à quelques centimètres de Tim. C’est quelqu’un qui a déjà gagné sur le Giro et le Tour. Mais ça ne rend pas la situation moins frustrante pour moi".