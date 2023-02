Jordanie : rencontre israélo-palestinienne après des violences meurtrières

Des représentants palestiniens et israéliens ont entamé dimanche une rencontre "politico-sécuritaire" dans la ville jordanienne d’Aqaba pour discuter des moyens d’apaiser les tensions après plusieurs jours de violences meurtrières, a annoncé une source officielle jordanienne.

"Une réunion a débuté dimanche à Aqaba, la première du genre depuis des années, entre Palestiniens et Israéliens avec une participation régionale et internationale pour discuter de la situation dans les Territoires palestiniens", a indiqué la télévision d’État jordanienne. Selon des sources bien informées, le chef des services de renseignements palestiniens, Majed Faraj, le chef du service de renseignement intérieur israélien (Shin Beth), Ronen Bar, le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ainsi que des responsables de sécurité jordaniens et égyptiens doivent participer à la réunion. Les pourparlers visent à "renforcer la confiance" entre Israël et les Palestiniens et parvenir à des mesures d’accalmie, a indiqué samedi un responsable du gouvernement jordanien ayant requis l’anonymat. "La décision d’assister à la réunion d’Aqaba, malgré la douleur et les massacres que le peuple palestinien subit, vient de la volonté de mettre un terme à l’effusion de sang", a indiqué sur Twitter le parti Fatah du président palestinien, Mahmoud Abbas, alors que d’autres factions palestiniennes ont dénoncé la participation de l’Autorité palestinienne.

Le Hamas a condamné la participation de l’Autorité palestinienne.