Jordan RAKEI, un talent à découvrir

Musicien, auteur, interprète, multi-instrumentiste et producteur de renom, Jordan Rakei cumule les talents et les casquettes.

En 2016, il dévoile son premier album ‘Cloak’, inspiré par la scène jazz londonienne et sur lequel il collabore avec des artistes tels que Richard Spayen et Loyle Carner. Très vite, il est repéré pour le label Ninja Tune sur lequel il sort ensuite deux magnifiques albums ‘Wallflower’ (2017) et ‘Origin’ (2019).

Avec son savoureux mix de soul, de jazz et de hip-hop, Jordan Rakei est prêt à conquérir de nouveaux horizons et convaincre un public toujours plus grand. En avril 2021, il dévoile ‘Late Night Tales’ sur lequel on retrouve quelques invités de marque (Puma Blue, Alfa Mist et Connan Mockasin).

Aujourd’hui c’est donc avec sa cinquième plaque qu’il repart en tournée.

Venez découvrir l’univers magique de Jordan Rakei à l’AB le 14 avril prochain !