Jordan Peele dissèque nos obsessions modernes dans son film "Nope"

Pour l’occasion, le scénariste-réalisateur oscarisé, qui a remis au goût du jour ce genre cinématographique avec "Get Out" et "Us", renoue avec Daniel Kaluuya, lui-même titulaire de deux Oscars.

L’acteur britannique incarne dans "Nope" OJ, un dresseur de chevaux saisi d’épouvante lorsque des phénomènes mystérieux apparaissent dans le ciel au-dessus de son ranch californien.

OJ et sa sœur Emerald, jouée par Keke Palmer, sont dès lors tiraillés entre leur peur de l’incompréhensible et une terrible envie d’accéder à la gloire et à la richesse en capturant ces scènes irréelles pour les diffuser sur les réseaux sociaux.