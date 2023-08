Jordan Lukaku se recase à Adanaspor en D2 turque

Six mois après avoir résilié son contrat avec le club espagnol de Ponferradina, Jordan Lukaku, 29 ans, a signé dimanche un contrat de deux saisons avec Adanaspor, un club de D2 turque.

A Ponferradina, en D2 espagnole, Lukaku n'a effectué que huit apparitions, la dernière remontant à novembre 2022. Entre-temps, le club a été relégué en troisième division. Formé à Anderlecht, Jordan Lukaku est passé par Ostende avant de rejoindre la Lazio en 2016 après l'Euro en France.

Après des débuts solides, le défenseur a perdu son statut dans la capitale italienne au point d'être prêté à l'Antwerp en 2020-2021 et un an plus tard, à Vicence en Serie B. La dernière de ses huit sélections avec les Diables Rouges remonte à novembre 2017: Lukaku était monté au jeu lors du match amical remporté 1-0 contre le Japon.

Adanaspor n'a pas pu terminer le championnat en Turquie la saison dernière en raison du grave tremblement de terre, qui a frappé la région.