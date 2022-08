Jordan Lukaku, en fin de contrat, s’engage en D2 espagnole

Jordan Lukaku, en fin de contrat avec la Lazio s’est engagé en D2 espagnole. Il a signé à Ponferradina pour un an.

Il aurait pu affronter son frère hier lors de la victoire de la Lazio face à l’Inter, mais Jordan Lukaku n’était plus sous contrat avec le club italien. Prêté ses dernières saisons à l’Antwerp et à Vicenza en série B, l’ancien joueur d’Anderlecht âgé de 28 ans n’avait plus d’avenir à la Lazio, club qu’il a rejoint en 2016 pour quatre millions d’euros.

C’est donc en Espagne que le frère de Romelu tentera de se refaire la cerise avec un contrat d’un an à Ponferradina. Le club réalise un bon début de saison puisqu’il compte deux victoires en deux matches et se classe 2e au général.