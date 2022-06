Joran Vliegen : "Malgré la déception de la défaite, je suis heureux de l’expérience et de l’ambiance dans le stade"

Joran Vliegen n’est donc pas devenu le premier Belge à gagner un tournoi du Grand Chelem en double mixte. Lui et sa partenaire norvégienne Ulrikke Eikeri ont été battus en finale de Roland-Garros, par la Japonaise Ena Shibahara et le Néerlandais Wesley Koolhof, 7/6-6/2. Après avoir pourtant mené cinq points à deux dans le tie-break.

L’aventure était aussi belle qu’inattendue, mais l’histoire ne s’est pas aussi bien terminée qu’espéré, pour Joran Vliegen. "Je suis un peu déçu. On l’est toujours, quand on perd un match, et encore plus si c’est une finale en Grand Chelem. Mais je dois retenir le positif, et me dire que c’était une expérience magnifique. J’ai joué sur le Central, et l’ambiance était incroyable".

Il y avait en effet pas mal de monde, dans les tribunes. Ce n’est pas toujours le cas pour le double ou le double mixte, en France. Les Anglo-Saxons respectent en général plus ces disciplines. Mais les fans de tennis parisiens, privés de tennis pendant la pandémie, sont plus présents et plus enthousiastes que jamais, cette année.