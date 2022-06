Joran Vliegen et Ulrikke Eikeri se hissent en finale du double mixte à Roland Garros

Joran Vliegen et sa partenaire norvégienne Ulrikke Eikeri se sont qualifiés pour la finale du double mixte. La paire Belgo-Norvégienne s’est imposée au super-tie break face à l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et à l’Allemand Kevin Krawietz.



Dominés assez sèchement dans le premier set (6-1), Vliegen et Eikeri ont réussi à inverser le cours du match. Ils ont gagné le 2e set au tie-break (7-6) avant d’émerger dans le super jeu décisif (10-7).



En finale, ils affronteront Dabroswki-Peers ou Shibahara Koolhof, soit les têtes de série 3 et 2 du tournoi.



Joran Vliegen tentera de décrocher le premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Associé à Sander Gillé, il compte 5 titres ATP en double.

Il devient à 28 ans le premier joueur belge a disputer une finale en double mixte à Roland-Garros. Son meilleur résultat à la Porte d'Auteuil était jusque là un quart de finale en double messieurs en 2019, il était alors associé au Kazakh Kukushkin. Il a également disputé un quart de finale avec Sander Gillé à l'US Open 2020.