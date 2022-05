Joran Vliegen et Sander Gillé : "Malgré les difficultés, notre équipe est restée soudée, et tournée vers un même but, le Masters"

Cette victoire vient après des semaines et des mois compliqués. Vous avez eu beaucoup de difficultés, et peu de résultats…

SG. Ces derniers mois, rien ne tombait de notre côté. On a été tous les deux malades, on a eu des blessures, on a commencé à travailler avec un nouveau coach. Tout cela a été difficile pour nous. Notre niveau était là, mais les résultats n’ont pas suivi. Et comme nous avions beaucoup d’ambition au début de l’année, c’était très difficile de perdre autant de matches. Nous nous étions fixés comme objectif d’aller au Masters. J’espère que cette victoire-ci est le début de quelque chose de nouveau.

Quand les défaites s’enchaînent et que l’on forme une équipe, y a-t-il un risque pour la cohésion et l’entente du duo ?

JV. Oui, c’est difficile. Mais on a un but commun. On a trouvé un nouvel entraîneur, et ensemble, on s’est dit qu’on voulait être top 8 à la fin de l’année. On sait que l’on ne va pas toujours gagner tous nos matches, et qu’il y aura de moins bons moments. Il faut communiquer, entre nous, et avec le coach. Il est important de se parler franchement des difficultés. On a le même but, et on veut l’atteindre ensemble.

SG. Ce ne sont pas quelques défaites qui vont provoquer une crise. On se connaît depuis très longtemps. Mais je pense que presque toutes les équipes qui auraient traversé les mêmes moments difficiles se seraient séparées. Mais nous, on se connaît bien, et cela passe. C’est le tennis, il y a des hauts et des bas. On va essayer de rester dans les "hauts", maintenant.

