Joni Mitchell remonte sur scène après près de 10 ans d’absence

Joni Mitchell, légende du folk, est remontée sur scène pour la première fois depuis 2013 pour interpréter son tube "Big Yellow Taxi" en compagnie de nombreux invités. L’artiste avait volontairement interrompu sa carrière en 2000 et n’avait fait depuis quelques petites apparitions scéniques, la plupart du temps non pas pour chanter mais pour réciter de la poésie.

Très affaiblie, la musicienne de 78 ans qui avait été victime d’une rupture d’anévrisme en 2015, est apparue vendredi soir sur la scène de la cérémonie de l’événement caritatif MusicCars Person of the Year. Invitée d’honneur de la soirée, elle a très lentement rejoint la scène et a interprété ce grand classique en compagnie de musicien qui la soutenait psychologiquement et physiquement.