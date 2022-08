Joni Mitchell récompensée par le Berklee College of Music

La présidente de Berklee, Erica Muhl a décrit Joni Mitchell comme "un moteur de changement dans l’industrie, ouvrant la voie aux femmes dans la musique avec un engagement inébranlable […]"

Terri Lyne Carrington, fondatrice et directrice artistique du Berklee Institute of Jazz and Gender Justice a quant à elle déclaré : "Je suis très heureuse de pouvoir enfin récompenser Joni Mitchell. Sa carrière et ses principes sociaux représentent les valeurs de notre institution : l’imagination, la liberté, l’équité et l’identité. Je ne vois personne d’autre de plus méritant."

La chanteuse, qu’on a tout récemment revue au Newport Folk Festival, a dévoilé le mois dernier un nouveau volet de ses archives : The Asylum Albums (1972-1975).

Il sortira le 23 septembre en version 5 LP avec des versions réarrangées des albums For the Roses (1972), Court and Spark (1974), le double-album Miles of Aisles (1974) et The Hissing of Summer Lawns (1975).

Et pour vous faire patienter un peu, elle a partagé “You Turn Me On I’m a Radio” de l’album For the Roses à écouter ici.