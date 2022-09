Joni Mitchell, l’artiste canadienne icône folk

Compositrice, musicienne, chanteuse, poète, peintre et productrice, Joni Mitchell est l’une des artistes les plus influentes et prolifiques du 20e siècle. Elle est l’une des rares femmes à trôner aux côtés de Léonard Cohen ou Neil Young. Son sens de l’humour et son goût pour la provocation jalonnent son œuvre et ses interviews : ''Quand on me présente comme la Bob Dylan féminine, je trouve cela insultant. Pourquoi ne serait-il pas, lui, le Joni Mitchell masculin ?''.

Originaire du Canada elle n’a jamais accepté de se plier aux contraintes de l’industrie du disque et de la musique populaire. Son parcours musical oscille entre Folk, Pop, Rock et Jazz, une traversée du temps régulièrement enrichie par des collaborations avec les plus prestigieux musiciens de rock et de jazz.