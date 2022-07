Joni Mitchell, émouvante au Newport Festival

La dernière fois que la chanteuse Joni Mitchell s’est produite devant un public, guitare à la main, c’était à l’occasion de son 55ème anniversaire en 1998. Ce dimanche 24 juillet 2022, Joni Mitchell a notamment offert au public une version émouvante de son titre signature "Both Sides Now". La voix est fragile et son interprétation très touchante.

C’est d’ailleurs avec ce titre que la chanteuse pop/folk/jazz canadienne rencontre le succès en 1968. Suivrons "Big Yellow Taxi", "Amelia"… Diminuée depuis une rupture d’anévrisme en 2015, Joni Mitchell est apparue au Newport Folk Festival 2022, à côté de la chanteuse Brandi Carlile, devant un public conquis. Apparaissant debout guitare à la main pour interpréter "Just Like Train", c’est assise qu’elle a interprété "Summertime", un classique des frères Gershwin mais aussi et surtout "Both Sides Now" son premier succès.

Son album jazz en 2000

Chanteuse rok, pop, folk, Joni Mitchell se dirigera vers le jazz au milieu des années 70’, collaborant avec Charles Mingus, Herbie Hancock ou encore Wayne Shorter. En 2000, la chanteuse sort l’album "Both Sides Now", une véritable pépite qui fait la place belle à des standards de jazz et sur lequel elle reprend également deux de ses titres "Both Sides Now" et "A Case Of You" en version jazz. Tout est d’une élégance rare, Joni Mitchell recevra d’ailleurs en 2001 deux Grammy Awards pour cet album : Meilleur album vocal pop traditionnel et meilleur arrangement vocal et instrumental. Pour cet enregistrement exceptionnel, Joni Mitchell était entourée, entre autres, de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Peter Erskine, Mark Isham… l’orchestre étant dirigé par le compositeur, arrangeur et chef d'orchestre américain Vince Mendoza. À déguster…

Bonne écoute !