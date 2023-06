Joni MItchell donne son premier concert en tête d’affiche en 20 ans

La setlist

‘Big Yellow Taxi’

‘Night Ride Home’

‘Raised On Robbery’

‘Come In From The Cold’

‘Amelia’

‘Carey’

‘Sex Kills’

‘Summertime’ (George Gershwin cover)

‘Ladies Of The Canyon’

‘Help Me’

‘Where There’s A Will There’s A Way’

‘Love Potion No. 9’ (The Clovers cover)

‘A Case Of You’

‘A Strange Boy’

‘Cactus Tree’

‘California’

‘Blue’

‘Why Do Fools Fall In Love’ (Frankie Lymon & The Teenagers cover)

‘Shine’

‘Both Sides Now’

‘The Circle Game’

‘Just Like This Train’

‘If’

‘Young At Heart’ (Frank Sinatra cover)

Cet été, Joni Mitchell sortira également un album live de son retour au Newport Folk Festival, et récemment, elle a partagé une vidéo d’elle jouant "A Case Of You" avec Brandi Carlile et Marcus Mumford.

Le nouvel album live, intitulé At Newport : Featuring the Joni Jam', sortira le 28 juillet.