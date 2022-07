Joni Mitchell dévoile un nouveau coffret d’archives de 1972 à 1975

La chanteuse, qu'on a tout récemment revu au Newport Folk Festival, dévoile un nouveau volait de ses sorties d’Archives : The Asylum Albums (1972-1975).

Il sortira le 23 septembre en version 5 LP avec des versions réarrangées des albums For the Roses (1972), Court and Spark (1974), le double-album Miles of Aisles (1974) et The Hissing of Summer Lawns (1975).

Et pour vous faire patienter un peu, elle partage aujourd'hui “You Turn Me On I’m a Radio” de l'album For the Roses :