Joni Mitchell chante "A Case of You" avec Brandi Carlile et Marcus Mumford

L'année dernière, Joni Mitchell a surpris les festivaliers du Newport Folk Festival en se produisant pour la première fois en public depuis 20 ans, avec une série de ses chansons les plus appréciées et des invités de marque. Marcus Mumford et Brandi Carlile se sont joints à elle pour "A Case of You" - et une vidéo officielle de la performance est maintenant disponible. La chanson apparaîtra sur le prochain album, At Newport : Featuring the Joni Jam, qui sortira le 28 juillet.