Jonglage, tour du monde avec un ballon : Remco Evenepoel a encore de beaux restes en football

En plus d’être doué en cyclisme, Remco Evenepoel aime rappeler à tout le monde qu’il a commencé sa carrière de sportif en football.

Le champion du monde est monté sur le podium d’avant étape et en a profité pour épater la galerie et rassurer tout le monde. Il a effectué en chaussettes plusieurs jongles avant de tenter un tour du monde. Et l’ancien jeune d’Anderlecht a encore de bons restes comme il le prouve sur la vidéo.

Alors que tous les regards sont braqués sur son état de santé suite à ses deux chutes lors de la 5e étape du Giro, Remco Evenepoel a tenu aussi tenu à rassurer. "J’ai de grosses taches noires sur le dos. Il y a quelques problèmes au niveau du dos. Mais j’ai l’impression que j’ai moins mal sur le vélo que quand je suis debout ou quand je suis assis. On est des cyclistes, on doit parfois plus souffrir que d’autres jours. Je dois l’accepter et pousser les pédales", explique le Belge au micro de Samuel Grulois avant le début de la 6e étape.