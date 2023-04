Jonathan Majors (Creed III, univers Marvel) visé par de nouvelles plaintes pour violence contre des femmes

Après une première interpellation de Jonathan Majors en mars dernier pour des actes de violence sur une femme de 30 ans, de nouvelles plaintes pour des faits similaires ont été déposées contre l’acteur américain.

Jonathan Majors, à l’affiche des blockbusters "Creed III" face à Michael B. Jordan et "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" incarnant Kang le Conquérant, un super-vilain de l’univers Marvel, a été accusé le mois dernier de "strangulation, agression et harcèlement" suite à une altercation avec sa compagne. La jeune femme souffrait de lésions mineures à la tête et au cou. Arrêté samedi 25 mars, le comédien a été relâché en attendant la tenue d’une audience le 8 mai prochain. Mais depuis lors, de nouvelles plaintes émanant de plusieurs autres victimes présumées ont été émises selon le magazine Variety, des femmes qui se sont manifestées après l’arrestation de Jonathan Majors et sont entendues par le procureur du district de Manhattan.

Si à travers des messages, la compagne de Jonathan Majors a tenté de revenir sur sa position pour ne pas accabler l’acteur et que l’avocate de ce dernier clame son innocence, ces nouveaux témoignages risquent bien de faire couler la star, déjà lâchée par son manager, son publiciste et une série de partenaires (dont l’armée américaine).

Jonathan Majors, étoile montante du cinéma américain, est impliqué dans une foule de projets ciné. Comment vont se positionner ses collaborateurs ? Selon une source citée par Variety, la plupart attendent la réaction de Marvel pour éventuellement s’aligner dessus. La licence Marvel a été rachetée par Disney qui n’a pas souhaité commenter l’affaire. La position des studios Disney est délicate : ils sont très liés à Jonathan Majors. Son personnage de Kang le Conquérant (le successeur de Thanos) est le nouveau grand méchant intergalactique de l’univers Marvel. Le prochain Avengers attendu pour 2025 aura d’ailleurs pour titre "Avengers : The Kang Dynasty" et sera suivi de "Avengers : Secret Wars" à l’affiche duquel doit également figurer Jonathan Majors. Toujours dans l’univers Marvel, le comédien a tourné la deuxième saison de la série "Loki" qui arrive sur Disney +. Enfin, via sa société de production Searchlight Pictures, Disney a racheté le film d’auteur "Magazine Dreams" présenté au festival Sundance en début d’année et dans lequel le comédien américain joue un culturiste tourmenté.