Jonathan Majors (Creed III, Marvel), dépeint comme un agresseur de longue date

L’acteur aurait eu des comportements violents déjà quand il étudiait à l’université de Yale. Plusieurs de ses anciens camarades de cours ont évoqué son caractère très versatile. Ils racontent qu’il était très talentueux et qu’ils le voyaient déjà aller très loin en tant qu’acteur. Toutefois, ils ne se sentaient pas toujours à l’aise à ses côtés. Il était très charismatique mais il fallait savoir rester à sa place, ne pas outrepasser les limites et toujours faire ce qu’il disait.

Quand il n’était pas d’accord, il se bagarrait assez vite. Un des alumni a expliqué que "son comportement était très problématique pour sa classe". Plus encore, toujours selon l’élève, certains se seraient déjà "sentis en danger physiquement autour de lui" et auraient vécu "des moments mentalement difficiles à cause de lui", si bien que le secrétariat de Yale aurait envoyé un mail pour rappeler que la violence était interdite lors des répétitions.

Un autre de ses anciens camarades a affirmé qu’il se souvient d'un moment où ils faisaient semblant de faire de la lutte lors d’une courte pause pendant leurs cours. Il aurait un peu poussé Jonathan Majors mais au lieu de continuer leur combat de manière "innocente", presque "enfantine", l’acteur l’aurait giflé. Plutôt que de s’excuser, il aurait haussé les épaules et justifié son geste car il trouvait ça "drôle". Le camarade anonyme, lui, est resté choqué de cet évènement. "Il pouvait être très charismatique, très gentleman et très gentil, mais il pouvait aussi être très froid, effrayant et violent", explique-t-il aux journalistes du Rolling Stone. "C’était quelqu’un qui utilisait son physique pour intimider les autres".

En plus d’être violent, l’interprète de Kang le conquérant aurait eu des propos sexistes envers ses camarades féminines. Il leur aurait dit qu’elles "n’avaient pas le calibre ou la ténacité des hommes". Ses anciens camarades avaient beau se plaindre auprès de l’administration de Yale ou même du directeur, rien n’a changé. Les journalistes responsables de l’enquête ont tenté d'obtenir des commentaires du porte-parole du programme mais celui-ci a refusé de répondre à leurs questions, expliquant que les données sur les étudiants de Yale étaient tenues confidentielles.