Jonathan Majors (Creed 3, univers Marvel), accusé de violence domestique, embarrasse l’armée US

Jonathan Majors, à l’affiche des blockbusters "Creed III" face à Michael B. Jordan et "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" incarnant Kang le Conquérant, un super-vilain de l’univers Marvel, est impliqué dans une affaire de violence domestique.

Accusé de "strangulation, agression et harcèlement" suite à une altercation avec sa compagne, Jonathan Majors a été arrêté samedi 25 mars puis relâché en attendant la tenue d’une audience le 8 mai prochain. La jeune femme souffrait de lésions mineures à la tête et au cou et se trouve dans un "état stable ".

L’avocate de l’acteur américain, Priya Chaudhry (qui a récemment défendu le cinéaste Paul Haggis condamné pour viol), s’est empressée de clamer son innocence via un communiqué transmis à Vanity Fair : " Jonathan Majors est totalement innocent et il est prouvé qu’il a été probablement victime d’une altercation avec une femme qu’il connaît. Nous rassemblons et présentons rapidement des preuves au procureur général dans l’espoir que toutes les charges seront abandonnées dans les plus brefs délais. Ces preuves incluent des images vidéo du véhicule où l’incident s’est produit, des témoignages du conducteur et d’autres personnes qui ont vu et entendu l’incident et, surtout, deux déclarations écrites de la femme rétractant ses allégations."

L’armée de l’air américaine qui avait récemment fait apparaitre Jonathan Majors dans deux spots promotionnels pour sa campagne de recrutement a retiré ces vidéos "par prudence".

L’affaire est délicate également pour les studios Disney (qui détiennent la licence Marvel) sachant qu’ils misent beaucoup sur le personnage de Kang le Conquérant (le successeur de Thanos en tant que grand méchant intergalactique) interprété par Jonathan Majors. Le prochain Avengers attendu pour 2025 aura d’ailleurs pour titre "Avengers : The Kang Dynasty."