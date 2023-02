Jonathan Fournel à Flagey, gagnez deux places

Le pianiste français Jonathan Fournel n'a pas besoin d'un spectacle somptueux pour séduire son public.

Il l'a prouvé en remportant le Concours Reine Elisabeth en 2021. Le secret de son jeu ? Fournel est un conteur né et donne vie à la musique dans toutes ses nuances et ses détails. Nous attendons donc avec impatience son interprétation du remarquable Prélude, fugue et variation de Franck, de la Sonate n° 14 de Mozart et de la tempétueuse Première sonate pour piano de Brahms.

Le 12 février à 16 heures, au studio 4 à Flagey

