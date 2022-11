Jonathan David : "Très difficile de se qualifier mais il y a un coup à jouer"

Le Canada, qui accueillera le Mondial 2026 avec les États-Unis et le Mexique, est sur une pente ascendante depuis plusieurs années.



"Ce joli parcours a commencé en 2018, quand le coach (l'Anglais John Herdman, ndlr) a pris l'équipe", avance David. "Son arrivée a changé beaucoup de choses. Les joueurs me disaient tous: 'avec ce coach c'est différent'. Il a vraiment soudé l'équipe. On a de très bons joueurs, une très belle génération. Les bons joueurs ont envie de faire partie de ça et certains choisissent de jouer pour le Canada. En terminant premier de la phase de qualification, on a envoyé un message fort, on a dit 'Nous aussi on est là'. Les années avant, on était loin mais là on arrive en force. Je pense que le plus beau est encore à venir. Les derniers mois de la campagne de qualification, on a senti que le pays commençait à comprendre ce qu'on était en train de réaliser. Les stades étaient toujours pleins, il y avait de l'enthousiasme et encore plus depuis qu'on s'est qualifié pour la Coupe du monde. C'est super pour le foot canadien", ajoute l'ancien Buffalo, arrivé à La Gantoise en 2018 à l'âge de 18 ans, avant de passer au LOSC en 2020.