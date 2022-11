Jonathan David honoré d’avoir pu affronter son joueur préféré, Eden Hazard : "La classe est éternelle"

Franchement inquiétant contre l’Egypte, Eden Hazard a retrouvé un peu de sa superbe mercredi soir contre le Canada. Sans parvenir à peser statistiquement comme il pouvait le faire dans un passé pas si lointain, mais en s’impliquant beaucoup plus dans la construction et surtout en donnant l’impression de reprendre du plaisir et d’oser aller vers l’avant.

Dans les rangs adverses, Jonathan David avait des étoiles dans les yeux après la rencontre. Malgré la défaite, il était heureux d’avoir pu affronter son idole de jeunesse, Eden Hazard : "Quel honneur d’avoir pu affronter l’un de mes joueurs préférés de tous les temps. Il a eu quelques années difficiles, mais la classe est éternelle."

Par ces mots, David fait sans doute référence au contrôle orienté trois étoiles d’Hazard en première mi-temps qui a rappelé, l’espace de quelques secondes, le joueur incroyable qu’il peut être. David, qui marche d’ailleurs dans les pas du Brainois puisqu’il évolue à Lille, premier club d’Hazard.

Autre salve de compliments pour Hazard, venue de Cesc Fabregas, son ancien coéquipier à Chelsea (entre 2014 et 2019). Spectateur attentif de la rencontre, l’Espagnol a tweeté : "Tellement chouette de revoir Hazard jouer (et bien jouer) au plus haut niveau."

Des mots doux qui devraient remettre un peu de baume au cœur du Madrilène, empêtré dans une nouvelle saison galère avec le Real Madrid.