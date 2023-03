Jonathan David détrône un certain Eden Hazard à Lille, le Belge lui adresse un message

C’était une question d’heures, voire de jours. C’est désormais chose faite. A égalité avec Eden Hazard au classement des meilleurs buteurs du 21e siècle à Lille, Jonathan David a profité de son triplé vendredi soir contre Lyon pour définitivement mettre le Brainois dans son rétroviseur. Avec 53 roses, le Canadien devient donc le meilleur artificier des Dogues au 21e siècle, juste devant Hazard, donc (50).

Plus globalement, David en profite même pour monter sur la 2e marche des meilleurs buteurs historiques de Lille, ne pointant plus qu’à huit buts de Pierre Pleimelding, buteur nordiste à la fin des années 70.

Tout sourire, Eden Hazard en a profité pour adresser un message à Jonathan David et à son ancien public lillois qui ne l’a sans doute pas oublié : "Salut, c’est Eden, je voulais juste vous faire un petit coucou, j’embrasse tout le monde. Je voulais juste faire un petit mot pour Jo (Jonathan David). Félicitations pour tes buts mon ami. Tu m’as battu ! Tu me l’avais dit que t’allais me battre quand on s’était vus pour Belgique-Canada, donc voilà, super content pour toi. Bisous, on est ensemble."