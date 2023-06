Jonathan Cohen en Salvador Dalì dans la prochaine comédie de Quentin Dupieux : voici les premières images

Le prochain film de Quentin Dupieux, "Daaaaaali !", sort ce 1er novembre. Il parle d'"une journaliste française qui souhaite interviewer Salvador Dalì pour réaliser un documentaire sur sa vie". Cette comédie promet d’être ambitieuse puisque six acteurs différents incarnent à tour de rôle le légendaire peintre surréaliste. Et grâce à "Filmer fait penser", documentaire de Charles Bosson récemment diffusé sur Canal + sur Dupieux, on a pu découvrir les premières images du film, avec Jonathan Cohen en Salvador Dalì.

Hugo Alexandre, un des membres de la chaîne YouTube "Calmos", a partagé un extrait du documentaire sur Twitter pour également faire profiter les internautes. On y voit l’acteur français méconnaissable en Dalì, assis à bord d’une voiture, s’énerver sur le conducteur qui n’arrive pas à la conduire sur le sable. "Tu ne sais pas conduire, laisse tomber, dégage !", crie-t-il avec un accent espagnol stéréotypé.

Anaïs Demoustier tient l’autre rôle principal, celui de la journaliste. En plus de Jonathan Cohen, on connaît les 4 autres interprètes qui joueront le peintre espagnol : Gilles Lellouche, Édouard Baer, Didier Flamand, Pio Marmaï. L’identité du 6e acteur n’a toujours pas été révélée, selon le magazine BeauxArts. Cette méthode, même si elle est rare, n’est pas une nouveauté. On se souvient du biopic sur Bob Dylan, "I’m Not There", qui avait eu recours au même procédé avec chaque acteur incarnant une étape différente de la vie du chanteur. On ne sait pas si ce sera le cas ici ou si le réalisateur a une autre idée derrière la tête, ce qui ne serait pas surprenant vu son côté très barge qu’on retrouve dans ses films.