Jonathan Borlée blessé au meeting de Liège : sa présence aux Mondiaux semble très improbable

Et d'ajouter : "En fonction du diagnostic, on sera fixé. S'il y a lésion, je ne ferai pas partie de l'équipe, c'est une certitude. On a toujours envie de bien faire, et dans ce cas de terminer ma carrière, peut-être, sur un point positif. J'ai peut-être l'impression d'avoir un goût de trop peu. Malheureusement, le corps ne suit pas pour le moment. Ce n'est pas évident. Il y aura les championnats d'Europe à Munich après les Mondiaux à Eugene ? Oui, c'est certain. Dans mon esprit, les championnats du monde étaient un plus gros objectif. C'est une médaille pas encore récoltée avec l'équipe. J'aurais voulu partager ça avec mes frères, c'est pour ça que je me suis entrainé toute la saison. On verra..."

Une soirée cauchemardesque donc pour Jonathan Borlée. A trois jours du départ pour Eugene, aux USA, avec un manque de compétition et de rythme durant les dernières semaines, sa présence aux côtés des Belgian Tornados apparait malheureusement comme très improbable. L'information devrait être confirmée jeudi durant une conférence de presse organisée par la team du 4x400m belge.