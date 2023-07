Jonatan Cerrada reprend en live sa chanson "Mon paradis"

Jonatan Cerrada était l’invité du 8/9, où il a repris en live un de ses titres, Mon paradis, vingt ans après sa victoire en finale de l’émission La Nouvelle Star.

En 2003, Jonatan Cerrada était le premier gagnant de l’émission La Nouvelle Star à seulement 17 ans. "C’était le premier télé-crochet qui acceptait les gens en dessous de 18 ans […]. J’ai passé le casting comme je passais plein d’autres castings à l’époque, et c’est le casting qui a changé toute ma vie", se souvient-il.

Après sa victoire il connaîtra tout de suite un immense succès, avec des chansons comme Je voulais te dire que je t’attends (qu’il reprend de Michel Jonasz), Rien ne me changera et À Chaque pas, avec laquelle il représentera la France à l’Eurovision. Pourtant, il finira par se retirer du milieu de la chanson quelques années plus tard, lui qui préfère "chanter pour le plaisir de chanter" :

"J’aime chanter, je fais ça avec bonheur. Pouvoir faire des concerts comme ça, comme cet été où je vais faire quelques petites scènes, c’est toujours un plaisir", explique Jonatan Cerrada.

Mais retourner dans l’industrie du disque, refaire des chansons, les commercialiser, tout ça c’est moins mon truc.

Pour son plaisir mais aussi le nôtre, il a réinterprété en live un de ses titres, Mon Paradis. Un peu plus tôt dans l’émission, c’est Piéta qu’il reprenait, une chanson de Morgane composée par Claude Barzotti.

Vous pouvez également retrouver Jonatan Cerrada tout l’été sur VivaCité et La Une puisqu’il fait partie de l’équipe du 8/9 continue. Il est aussi un chroniqueur régulier du 6/8 toute l’année.