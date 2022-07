Jonas Vingegaard veut défier Pogacar: "Avec l'équipe, nous avons un plan"

Après 9 étapes, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) se présente comme le plus sérieux concurrent à Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dans la bataille pour le maillot jaune du Tour de France. Le Danois a 39 secondes de retard sur le Slovène au classement général. "Pogacar est l'homme à battre, mais nous avons un plan", a déclaré le leader de la Jumbo-Visma, lundi, lors de la journée de repos.

"Je me sens toujours bien", a commencé Vingegaard. "Nous n'en sommes qu'à une semaine. C'était une semaine difficile, mais la forme est bonne et j'espère qu'elle le restera. J'ai commencé en tant que leader cette année, ce qui est différent. Mais je ne ressens aucune pression des autres, seulement de moi-même. L'année dernière, j'étais ici pour aider Primoz (Roglic, ndlr). J'étais beaucoup plus à l'aise en première semaine. Ce n'était pas si grave si je perdais du temps. Cette année, c'était l'inverse et je ne pouvais pas perdre de temps."