Jonas Vingegaard unique leader au Tour de France et "heureux que Wout soit à nouveau là" pour l'épauler

Lauréat du Tour de France 2022, Jonas Vingegaard sera le seul leader de Jumbo-Visma en juillet prochain. Son coéquipier Primoz Roglic participera au Giro. L'information a été confirmée lors de la présentation de l'équipe, jeudi.

"L'année dernière, nous avons craqué le code pour battre Pogacar. Nous savons comment lui faire mal et dans quels aspects Jonas lui est supérieur. Nous nous rendons à nouveau sur le Tour avec un bon plan et nous croyons pouvoir viser le jaune avec Jonas", a déclaré le directeur sportif Merijn Zeeman, qui a mis fin aux spéculations voulant que les deux hommes seraient présents sur le Tour en juillet prochain.

Par contre, Wout van Aert et Dylan van Baarle sont sûrs d'être sélectionnés. "Je suis heureux que Wout soit de nouveau là", a répondu en souriant Vingegaard. "Il a prouvé qu'il était d'une grande valeur pour l'équipe. Bien sûr, je suis conscient qu'il ne sera pas facile de gagner ce Tour une deuxième fois et les attentes seront élevées. On peut aussi voir les choses autrement: j'ai déjà gagné une fois, on ne m'enlèvera pas cette victoire.

Je suis fier de ce que j'ai accompli, mais ce n'est pas comme si j'étais soudainement devenu une superstar. J'habite toujours dans un petit village, et je suis un peu plus souvent reconnu, mais dans l'ensemble, ça ne marche pas trop mal."

Le programme complet de Vingegaard n'est pas encore connu, mais il est déjà certain de participer à Paris-Nice. Par contre, il ne prendra pas le départ des classiques ardennaises.