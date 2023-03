Jonas Vingegaard un ton en dessous de Tadej Pogacar sur Paris-Nice: "Je ne suis pas à mon meilleur niveau ici"

Arrivé sur Paris-Nice fort de ses trois victoires d'étapes et de sa victoire finale au Tour de Galice, sa course de reprise, Jonas Vingegaard n'a jamais vraiment été en mesure de rivaliser avec Tadej Pogacar sur la "Course au soleil". Le Danois termine 3e du classement général derrière Pogacar et le Français David Gaudu.

"Si j'avais eu les jambes, j'aurais essayé d'attaquer dans la dernière ascension, mais il était très fort", a déclaré Vingegaard en parlant de Pogacar. "Quand il a attaqué, tout le monde a pensé que ce ne serait pas possible de le battre. C'est en tout cas ce que j'ai pensé. Mais je suis content d'être deuxième aujourd'hui. Et je suis plutôt satisfait de la façon dont j'ai couru cette semaine. Maintenant je vais pouvoir travailler sur ma forme en vue du Tour de France, en espérant que je puisse y être meilleur. J'ai encore un peu de travail à faire, je ne suis pas à mon meilleur niveau ici", a indiqué le vainqueur de la dernière Grande Boucle au micro des organisateurs.