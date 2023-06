Jonas Vingegaard se méfie de la prétendue tactique à deux leaders de UAE Emirates : "On verra une fois que la course sera lancée"

Absolument intouchable sur le Critérium du Dauphiné, Jonas Vingegaard apparaît cette année encore comme l'un des grands, grands favoris de ce Tour de France. Parce que là où plane toujours une petite incertitude autour du niveau réel de Tadej Pogacar après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège, le niveau du Danois, lui, est bien connu de tout le monde. Et c'est donc avec une certaine assurance qu'il se présente au départ de ce Tour 2023.

"Si j'ai pu m'améliorer sur les trois dernières semaines ? Je l'espère. Je pense que ces trois semaines ont été bonnes. On est allés en stage en altitude, on s'est bien entraînés. J'en suis là où je voulais être. Si les chiffres m'indiquent je suis en bonne forme ? Il faut demander à mon entraîneur, c'est lui qui regarde ça en détails, moi je me contente d'appuyer sur les pédales. Si vous voulez une réponse complète, demandez-lui, moi je ne l'ai pas" confie-t-il en amont du grand départ à Bilbao.

Comme tous ses adversaires, Vingegaard est conscient que ce Tour commence à du 100 à l'heure et qu'il va falloir être concentré d'emblée : "Oui, c'est vrai et il faut garder sa forme pendant trois semaines. Il faut être bon dès le début, la 1e étape sera difficile. L'avant-dernière le sera aussi et globalement ce sera un Tour fatiguant et difficile. Il faut être présent tous les jours et rester "focus."

Comme l'année dernière, le grand rival du Danois sera donc Tadej Pogacar, même si le Team UAE Emirates du Slovène a annoncé qu'elle comptait deux leaders, Pogacar et... Adam Yates. Alors, vraie tactique à deux têtes ou coup de bluff pour brouiller les pistes ? "Ce que j'en pense ? Qu'ils auront sans doute deux leaders. Si j'y crois ? On verra une fois que la course sera lancée. On doit croire ce qu'ils disent et on fera nos plans en conséquence."