Jonas Vingegaard s’impose sur la 3e étape du Tour du Pays basque et prend la tête du général

Après des arrivées réservées aux hommes rapides sur les deux premières étapes, les favoris pouvaient s’exprimer à partir de ce troisième jour de course, dans une étape parcourue par de nombreuses ascensions courtes mais violentes, dont quatre murs dans les quinze derniers kilomètres. Trois coureurs ont pris la fuite dès le départ officiel, rejoints ensuite par trois partenaires supplémentaires pour former un groupe de six, comprenant notamment les Français Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) et Pierre Latour (TotalEnergies). Le groupe a été repris à 25 kilomètres de l’arrivée, laissant l’opportunité au Colombien Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) de se détacher, avant d’être rejoint par le Britannique James Knox (Soudal-Quick Step) et l’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) pour construire une avance d’une vingtaine de secondes à l’approche du final. Les fuyards ont été repris dans le dernier kilomètre marqué par une montée étroite à 11,7%. Vingegaard a profité du chaos causé par une chute dans la montée pour prendre l’ascendant sur ses adversaires et décrocher sa cinquième victoire de la saison. Jeudi, la quatrième étape emmènera les coureurs sur 175,7 kilomètres autour de Santurtzi. Le profil traversé par de multiples ascensions devrait sourire aux favoris après la première explication de ce mercredi.