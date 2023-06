Jonas Vingegaard perd un fidèle allié : Steven Kruijswijk se fracture la clavicule et le bassin et devrait manquer le Tour de France

Gros coup dur pour la formation Jumbo-Visma à quelques semaines du début du Tour de France. L’équipe néerlandaise devra en effet (plus que probablement) faire sans Steven Kruijswijk. Le vétéran néerlandais est lourdement tombé ce lundi sur la 2e étape du Dauphiné et souffre, selon le communiqué de son équipe, d’une fracture de la clavicule et du bassin.

Impensable donc de le voir rétabli pour la Grande Boucle qui débutera le 1er juillet prochain, soit dans moins d’un mois. Enorme tuile donc pour le tenant du titre, Jonas Vingegaard, qui va devoir faire sans l’un de ses plus fidèles alliés. Kruijswijk, 35 ans, s’apprêtait en effet à disputer son 8e Tour de France. En montagne, notamment, son absence risque de faire mal…

Wilko Keldermann devrait être désigné par l'équipe pour le remplacer.