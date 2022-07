Jonas Vingegaard face à Tadej Pogacar, le triomphe de l’humilité

Après cette 18e étape remportée avec panache par le coureur de Jumbo-Visma, Vingegaard sait qu’avec 3’26’’ d’avance sur le Slovène, il vient sans doute de sécuriser sa première victoire finale sur la Grande Boucle. "Je lui tire mon chapeau. Aujourd’hui, le meilleur a gagné, Jonas était plus fort que moi.", déclare Pogacar à Hautacam, alors que le coureur d’UAE Emirates sait qu’il vient probablement de laisser filer un triplé historique.

Que dire de plus ? Vingegaard et Pogacar auront marqué d’une pierre blanche l’Histoire du Tour. Deux victoires d’étapes pour le maillot jaune, trois pour le lauréat (presque) déchu mais toujours armé de son sourire communicatif. Merci à ces deux grands coureurs d’offrir autant de spectacle et de scènes d’humilité extraordinaire. Il faut un gagnant et un perdant, c’est la loi du sport, mais le cyclisme, lui, a tout raflé avec ces deux grands champions attachants.