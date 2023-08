Jonas Vingegaard est prêt pour le Tour d’Espagne : "Il est réaliste qu’il atteigne le même niveau sur la Vuelta que sur le Tour de France"

Vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard a créé la surprise en confirmant sa participation à la prochaine Vuelta, prévue du 26 août au 17 septembre.

Et d’après le manager de la performance de l’équipe Jumbo-Visma, Mathieu Heijboer, le Danois peut bel et bien inquiéter Remco Evenepoel lors du Tour d’Espagne. "Il est réaliste qu’il atteigne le même niveau sur la Vuelta, mais il y a un facteur risque plus important", affirme le Néerlandais dans une interview accordée à Wieler Revue.

Avant de poursuivre. "Nous croyons en une préparation ciblée et c’est pourquoi nous la faisons très méticuleusement en vue du Tour. Si la préparation se passe bien, nous osons dire que nos coureurs seront au niveau. Pour la Vuelta, c’est un peu plus incertain, car le temps de préparation pour l’épreuve est tout simplement plus court. D’un autre côté, nous avons déjà réussi plusieurs fois avec Primož Roglic, mais aussi Steven Kruijswijk".

L’ancien coureur revient également sur la place de leader qu’occupe désormais le double vainqueur de la Grande Boucle au sein de son équipe. "Beaucoup de choses devaient lui être dites, mais nous l’avons énormément aidé. Aussi dans son développement en tant que leader. Nous l’avons coaché ​​et aidé à accorder du temps à ses coéquipiers, à savoir comment les motiver et à être clair quand il veut quelque chose".

Et de conclure. "Qu’il veuille être à l’avant du peloton ou juste un peu à l’arrière, par exemple. Mais ce ne sont plus des sujets auxquels nous devons prêter beaucoup d’attention. Il s’est parfaitement développé et le fait d’être un leader est devenu une seconde nature pour lui. Son entraîneur, Tim Heemskerk, a beaucoup de mérite dans le développement de Jonas".