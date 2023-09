Jonas Vingegaard avoue vouloir épauler Sepp Kuss jusqu’au bout : fin du suspense ou intox monstrueuse ?

C’est du jamais vu dans un Grand Tour, ou presque. Terriblement sereine, presque sans coeur dans sa façon de gérer cette Vuelta, la formation Jumbo-Visma n’en finit plus d’accumuler les monstrueuses partitions collectives. Ce jeudi, au soir de la 18e étape, le constat est d’ailleurs on ne peut plus implacable : au classement général, il y a les trois Jumbo… et puis les autres.

Lieutenant de luxe devant l’éternel, Sepp Kuss se surprend à toujours toiser ses deux leaders de haut : l’Américain possède désormais 17 secondes d’avance sur Jonas Vingegaard et toujours sa 1’08 d’avance sur Primoz Roglic. A trois étapes de l’arrivée à Madrid, ça commence donc à sentir vraiment bon pour l’Américain de 29 ans.

Fait notable ce jeudi, qlors qu’il avait perdu du temps lors des trois des quatre dernières étapes de montagne, Kuss a, cette fois, fini dans la roue des gros poissons du général : dans le même temps qu’Enric Mas et Juan Ayuso, qui avaient eu l’outrecuidance de l’attaquer quelques hectomètres plus tôt, aux côtés de Primoz Roglic et devant Jonas Vingegaard (+9 secondes).

Il faut dire que le Danois, revenu à 8 secondes au général avant cette 18e étape, s’est longtemps sacrifié dans la dernière ascension pour aider le maillot rouge. Un soutien, dans la douleur, auquel on ne s’attendait pas forcément, puisque Vingegaard aurait tout aussi bien pu jouer sa propre carte. Au final, il a joué au coéquipier modèle et provisoirement mis fin aux rumeurs qui annonçaient sa potentielle prise de pouvoir dans la Cruz de Linares.