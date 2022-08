Jonas Verhaeghe : l’incroyable aventure d’un écolieu en BD

Après avoir obtenu un diplôme universitaire "pour suivre le modèle familial", Jonas s’inscrit dans une école d’art et travaille ensuite en tant qu’infographiste dans différentes entreprises. À l’âge de 27 ans, il mène une vie plutôt classique, rythmée par le boulot en semaine et les sorties le week-end avant de bifurquer. "Ça ne me convenait plus. Je ressentais le besoin de me reconnecter à la nature." Il s’enfuit alors en Haute-Savoie. Un département qu’il connaît plutôt bien puisqu’il y a déjà fait de nombreuses randonnées. Là-bas, il est entraîneur de tennis de table et infographiste à la mairie. "Aller vivre en Haute-Savoie a été transformateur. Ça m’a permis d’être la personne que j’étais réellement à l’intérieur, mais que je ne laissais pas forcément s’exprimer dans mon entourage en Belgique."

Reparti d’une page blanche et déterminé à affirmer ses choix de vie et de consommation, Jonas n’est plus assailli de questions ou commentaires provocants. "J’ai tout de suite pu exprimer, à mes nouveaux amis, que j’étais végétarien et que j’essayais de vivre et consommer de manière respectueuse de l’environnement. J’ai tout de suite été compris et accepté, car je n’avais pas de passif avec eux."

D’années en années, Jonas sent qu’il a besoin d’apporter davantage de sens dans ce qu’il entreprend, de ramener un minimum de beauté dans le monde. "J’ai progressivement diminué mes heures de travail. Durant la crise sanitaire du Covid-19, j’ai finalement tout quitté pour me consacrer pleinement à mes envies artistiques, mais aussi pour créer et m’installer dans un écolieu qui tendait vers l’autonomie." Entre slam, écriture, illustrations et la volonté de vivre une vie en toute sobriété, Jonas veut jongler entre les projets qui le font vibrer.