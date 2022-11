Jonas Gerckens satisfait du report de la Route du Rhum : "C’est une course, pas un stage de survie à grande échelle"

La douzième édition de la Route du Rhum a vu son départ reporté en raison des conditions météorologiques dangereuses. Les 138 skippers ne s’élanceront pas ce dimanche après-midi mais ils devront attendre mardi ou mercredi. Présent à Saint-Malo afin de prendre le départ de la course transatlantique en solitaire, Jonas Gerckens nous a donné ses impressions sur ce report. Le marin belge a répondu aux questions de notre envoyé spécial sur place, Pierre Deprez.

Pourquoi la course a-t-elle été reportée ? "Il y a plusieurs raisons. D’une part, les conditions météo exceptionnelles. Plusieurs éléments se sont cumulés. Il y a l’ancien cyclone Martin qui amène une mer très forte de l’ordre de six à sept mètres. Une dépression qui s’ajoute à ça, qui va en faire une mer croisée, des vents très forts, à plus de cent kilomètres par heure. Et c’est surtout la proximité des côtes qui est dangereuse. C’est-à-dire que les marins de la Route du Rhum savent qu’ils vont affronter des tempêtes, ça fait sa réputation, on sait le faire. Par contre, le fait de la proximité des côtes fait que si on a un problème mécanique ou humain on sera très vite brossé sur les côtes. Et les secours n’auront pas le temps d’intervenir."

Un report logique selon le marin belge : "C’est le cumul de ces conditions-là qui fait que la direction de course a eu la sagesse de reporter le départ pour ne pas se retrouver dans des situations ingérables. Je pense que c’est une sage décision pour que la Route du Rhum reste une course au large et pas un stage de survie à grande échelle."

Beaucoup de marins souhaitaient ce report : "En tant que marin il faut toujours savoir faire la part des choses. Il y a l’aspect compétition mais la nature reste la plus forte dans notre milieu. En bons marins, on ne serait jamais sortis. Donc je pense que la direction de course a compris le message et n’a pas voulu se mettre dans une situation où il y avait des risques de pertes humaines en début de course."

Si la décision avait été différente et que le départ avait bel et bien été donné ce dimanche, Jonas Gerckens avait pris la décision avec son équipe d’attendre que la tempête passe dans un port avant de reprendre la compétition. Il ne devra donc pas le faire, même s’il le rappelle, "les conditions de courses resteront difficiles."