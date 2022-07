Jonas Gerckens s’est qualifié pour l’édition 2022 de la Route du Rhum

Le skipper Jonas Gerckens a décroché sa qualification pour la Route du Rhum 2022 à son arrivée de Drheam Cup de voile dans la nuit de jeudi à vendredi à la Trinité-sur-Mer, en France. La Drheam Cup est un des parcours qualificatifs officiels (1000 miles) de la mythique transatlantique en solitaire qui rassemble, tous les quatre ans, les meilleurs marins de course au large au monde.

Le départ de la Drheam Cup avait été donné le 17 juillet au large de Cherbourg. Plusieurs classes de bateaux ont participé à cette course dont la classe 40, celle du Volvo 164 de Jonas Gerckens qui a pris la 21e place dans sa catégorie.

"Il fallait, avant tout, finir cette Drheam Cup pour valider mon billet pour le grand rendez-vous de l’automne. Et c’est fait !", s’est réjoui le Liégeois de 42 ans, "1000 Milles qui ont été loin d’un long fleuve tranquille pour l’ensemble des concurrents (chavirage, casses de safrans et autres pertes de voiles). De mon côté, il y a eu des bonnes phases mais surtout des mauvaises, y a eu des bons bords mais surtout des mauvais."

"La course au large, la plupart du temps, c’est dur (particulièrement en solitaire). Ça tape 24h/24h (encore plus avec les Scows – le modèle du Volvo164), une certaine violence qui en fait un dépassement de soi constant, un inconfort tel qu’on se demande comment on peut encore y aller de manière volontaire ! Mais, il y a cette étincelle, ce moment d’extase qui, de façon complètement illogique, te fait dire que c’était quand même bien !"

Gerckens sera donc à bord de son Volvo164 au départ de la 12e Route du Rhum. Elle s’élancera de Saint-Malo le 6 novembre sur un parcours de 3542 milles (6560 km) à destination de la Guadeloupe.

Le record de cette traversée est détenu par le Français Francis Joyon, vainqueur de la précédente édition en 2018, après 7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes en mer.