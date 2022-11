Jonas Gerckens : confidences en tout genre avant le départ de la Route du Rhum

"Il y a le mental : le plus stable possible. Il y a des moments terriblement durs et d’autres où on pourrait verser dans l’euphorie, eh bien les deux sont à éviter. Avoir un bon mental, c’est d’abord un trait de personnalité de départ (ou non !), puis cela se travaille en mer, au fil des courses, et à terre avec des formations ad hoc.

Deuxième clé de réussite, être un bon marin, c’est-à-dire savoir faire avancer vite son bateau et être capable de prendre les bonnes décisions de cap par rapport aux prévisions météo.

Surtout, c’est la capacité à souffrir qui peut faire la différence. Le dépassement de soi est capital, alors qu’on est 24 heures sur 24 dans la course, plusieurs semaines d’affilée, avec le froid, l’humidité, la fatigue, la douleur, la maladie et les blessures parfois, et qu’on ne peut rien lâcher".