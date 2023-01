Jonas De Roeck (Westerlo) sur le Gril : "La saison passée les scouts venaient de Virton, aujourd'hui c’est Manchester, Milan et Dortmund…"

PAPIER 3 : VINCENT KOMPANY (Il s’esclaffe) " Je savais que j’allais tirer ce nom-là ! Et oui, je suis convaincu que Vinnie est un aussi grand coach que le grand joueur qu’il était. (NDLA : De Roeck a été son T2 à Anderlecht) Je sais bien que le monde extérieur a de lui l’image d’un Monsieur Je Sais Tout, mais ce n’est pas du tout le cas. Vincent Kompany est très humble et est prêt à apprendre de tout le monde. Surtout, il fait confiance et donne de la place à ses adjoints. Il sait ce qu’il veut, il a une vision… mais il n’est ni aveugle, ni sourd aux conseils. Ce qui me frappe, c’est la carrière qu’il a faite… et les sifflets qu’on lui a réservés en Belgique. On est allé avec Anderlecht à son jubilé à Manchester City et on a vu comme il était respecté là-bas. Puis on revient ici, on joue un match à Genk… et tout le stade le siffle ! Incroyable… Si typiquement belge… Alors qu’on devrait tous se lever et applaudir pour son parcours ! Je suis quelqu’un de résolument positif et je soutiendrai toujours les gens qui essaient des choses nouvelles… au risque de se tromper. Vincent a tenté le rôle de joueur-entraîneur… et je sais comme c’est compliqué car c’était aussi mon cas en fin de carrière à l’Antwerp. Mais ici, on préfère critiquer… (Il soupire) Le monde du foot est un monde difficile, mais je resterai toujours positif ! Car quand on est positif, on va toujours plus loin que quand on est négatif. Et on entraîne aussi mieux les autres derrière soi en les valorisant qu’en semant la peur…