Jonas Abrahamsen, le viking qui découvre la Grande Boucle 6 ans après son succès dans « L’Etape du Tour »

C’est un coureur au parcours atypique. Jonas Abrahamsen a remporté en 2017 "L’Etape du tour". Une course amateur chapeautée par la société qui organise la Grande Boucle. 15000 cyclos sur le même tracé que les pros. Victoire au sommet de l’Izoard. Et aujourd’hui, le Norvégien retrouve le Tour, le vrai... 6 ans plus tard !

"J’ai participé à "L’Etape du Tour" se souvient le coureur de l’équipe Uno-X. "J’étais un peu plus léger à l’époque. Je faisais environ 60kg. Et maintenant, j’en fais 80. Je ne grimpe plus aussi bien qu’en 2017. C’était un très grand moment. C’était un peu la même atmosphère. Pas autant de monde mais c’était un grand moment pour moi de participer à "L’Etape du Tour" et de pouvoir gagner là-bas".

J’étais plus léger à l’époque. Je faisais environ 60kg. Maintenant, j’en fais 80...

Victime d’une grave chute en début de saison, le Norvégien de 27 ans a gagné sa place pour le Tour. Tout un symbole pour ce coureur présent dans l’équipe Uno-X depuis sa création.

"Il mérite tellement d’être ici" explique Jens Haugland, le boss de l’équipe Uno-X. "Il a commencé avec nous quand nous étions encore une petite équipe continentale avec seulement 11 coureurs en 2017. Il est l’un des 11 pionniers de l’équipe. C’est spécial pour nous bien sûr et aussi pour Jonas".

Jonas Abrahamsen et Torstein Traeen sont les deux seuls coureurs de l’équipe Uno-X à avoir connu toutes les étapes de l'ascension de la formation norvégienne. De l’origine du projet en 2017 au Tour de France en 2023.

"C’est dingue ! C’est le meilleur moment de ma vie" ajoute Abrahamsen. "Je rêve de ce moment depuis que j’ai 14 ans quand j’ai commencé le cyclisme. C’est fou d’être ici aujourd’hui !".