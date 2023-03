Jon Palais : "Agir pour le climat, c’est notre capacité à inventer un autre type de société"

"Face au dérèglement climatique, il est très facile d’avoir le sentiment qu’on ne peut rien y faire. En réalité, l’action collective change tout. On voit nos forces démultipliées et on acquiert un rôle dans la démocratie. Il y a dix ans, nous n’avions pas de compréhension de l’urgence, aujourd’hui nous sommes dans un état de sidération, au cœur de la bataille. Mais il y a des raisons d’espérer, les alternatives existent ! […] Il faut écrire un récit d’une écologie radicale et populaire, d’une société pacifique et solidaire, et qui prend à contre-pied beaucoup de valeurs très ancrées dans notre société : la compétition, l’individualité, le consumérisme. C’est ça le travail de la bataille culturelle, arriver à faire comprendre à quel type de société on peut arriver si on développe les alternatives déjà existantes".

Un message d’espoir pour motiver les citoyens à entamer la lutte par des actions non-violentes, dont le but premier est de faire évoluer les mentalités.

