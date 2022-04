Jon Batiste, sacré aux Grammy Awards 2022

Jon Batiste, pianiste afro-américain de 35 ans, a remporté dimanche soir le Grammy Award de l'album de l'année pour "We Are", un triomphe pour cette étoile montante à la notoriété encore modeste. Le Grammy Award de l'album de l'année est considérée comme la récompense suprême de l'industrie musicale américaine. Connu comme directeur musical de l'émission américaine The Late Show présentée par Stephen Colbert, Jon Batiste n'en est pas moins un pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz. Récompensé aux Oscars pour la musique du film "Soul", rencontre à l'occasion de la sortie de son dernier album "We Are".

J'aime la musique. J'en joue depuis que je suis un petit garçon. C'est plus qu'un divertissement pour moi, c'est une pratique spirituelle" (Jon Batiste).

Originaire de Louisiane où il naît le 11 novembre 1986, Jonathan Michael Batiste, neveu du chanteur Lionel Batiste et de l'arrangeur Harold Batiste, figures de la musique néo-orléanaise, commence par apprendre à jouer des percussions avant de s'orienter vers le piano classique.