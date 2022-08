Le légendaire chanteur et songwriter Jon Anderson a joué avec le groupe The Paul Green Rock Academy au Ardmore Music Hall en Pennsylvanie le 7 août.

Jon Anderson souhaitait célébrer les 50 ans de l’album classique de YES, Close To The Edge, en le proposant intégralement sur scène, en plus de quelques surprises et d’autres hits du groupe.

Jon Anderson avait déjà réalisé une trentaine de shows avec cette formation entre 2006 et 2008.

C’est à écouter ici :